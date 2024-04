Tierra Brava Capítulo 129: Gabrieli asevera que ella NO filtró el escape de Fabio y Miguelito a una fiesta

La recta final de “Tierra Brava”, el programa de competencia de Canal 13 de Chile, se encuentra a la vuelta de la esquina. Por eso, los participantes se encuentran preocupados sobre su futuro dentro de la casa-hacienda. Aunque, eso no evita que puedan disfrutar de momentos amenos juntos.

Para el capítulo 129 de “Tierra Brava”, los participantes se sometieron a una ronda de preguntas que NADIE se había atrevido a hacer. Así que, en el turno de Gabrieli Moreira, La Botota le preguntó: “¿Es verdad que tú filtraste la escapada de Fabio y Miguelito a la prensa chilena?”.

La modelo brasilera se mostró sorprendida con la pregunta, pero no demoró en negar el señalamiento. “No, no es verdad”, aseveró. Sin embargo, Luis Mateucci no creyó las palabras de Gabrieli y aseguró: “Dani (Aránguiz) lo dijo. Ella trabaja en prensa, tiene cómo comprobarlo”.

