Tierra Brava Capítulo 122: Pamela Díaz confiesa que “sacó lo mejor” de Fabio Agostini y pone celosa a Gabrieli

Inició la ronda final de “Tierra Brava”, el programa de competencia de Canal 13 de Chile. Por ello, la producción organizó una cena formal con los participantes que han llegado a estas instancias del concurso.

Incitados por la presentadora Karla Constant, cada uno de los concursantes habló sobre su experiencia. Y, en el turno de Pamela Diaz, salió el tema de su acercamiento con Jhonatan Mújica y Fabio Agostini. “Te llevaste a los dos galanes”, aseguró entre risas la conductora.

Por su lado, ‘La Fiera’ respondió: “Sí, la pasé increíble. Con Jhonatan tenemos una bonita amistad que espero resulte afuera. Y con Fabio, esa semana o dos semanas que tuvimos buena onda, no tengo nada malo que decir. Creo que fueron sus dos semanas donde mejor se vio. Sí (saqué lo mejor de él). Yo lo vi muy feliz, nunca peleó, no discutió. Esa buena onda que hubo me la hizo sentir. La pasamos muy bien”.

Esta declaración incomodó a Gabrieli Moreira, la ex pareja de Fabio Agostini. Pero no terminó ahí porque el español añadió: “La pasamos muy bien, salud por eso”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.