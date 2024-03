Tierra Brava Cap 117: Gabrieli llama “vieja” a Dani Aránguiz y la chilena le responde

Los participantes de “Tierra Brava” se reunieron en la sala con el conductor Sergio Lagos para conversar sobre la convivencia y leer algunas preguntas de los fanáticos que ven el programa de competencia de Canal 13 de Chile.

Una de las preguntas estuvo dirigida para Daniela Aránguiz, quien aprovechó las cámaras para hablar fuerte y claro del altercado que tuvo con Gabrieli Moreira dentro de la casa-hacienda.

“No me gusta la gente que no respeta el trabajo de la otra. Te voy a decir algo puntual: Yo había trapeado el baño. Entonces, lo tenía todo mojado y le dije ‘porfa espera un poco para que se seque el piso’. Entró con los pies todos embarrados y me embarró todo el baño, sabiendo que quizás haberse sacado las zapatillas. Me dijo ‘¿qué te crees? ¿mi mamá?’. Me vino la rabia, barrí todo y la basura la deje al lado de la cama para que la limpiara. Ella me trató de vieja”, aseveró la chilena sobre el conflicto que tuvo con la brasilera.

