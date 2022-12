Susy Díaz: “Es hora de volver a las canchas a sacar todos los corruptos”

Mientras Susy Díaz disfrutaba de sus vacaciones junto a su hija Florcita Polo, History Channel cometía un grosero error en uno de sus programas y terminó volviendo tendencia el nombre de la exvedette y excongresista.

¿Qué ocurrió con History Channel y Susy Díaz?

En la emisión más reciente del programa ‘La Biblia Prohibida’, se realizó una compilación de los denominados “santos paganos”. Ellos no son reconocidos por la Iglesia Católica; no obstante, su imagen es venerada por millones de personas en varios países de Latinoamérica.

Cuando fue el turno del Perú, el programa mostró primero la imagen del cantautor peruano Lorenzo Palacios Quispe, más conocido como Chacalón, responsable de la mayor popularización de la música chicha. En ese momento, cuando debieron mostrar una imagen de Sarita Colonia, apareció la de la excongresista.

🇵🇪 El canal History Channel confundió a Sarita Colonia con Susy Diaz, durante su documental "mensajeros de dios".#Ahora #Peru #UltimaHora #LoUltimo pic.twitter.com/15fnv6iB3B — Alerta News Perú (@AlertaNewsPeru) December 26, 2022

El error del programa no pasó desapercibido para miles de internautas peruanos. Ellos no tardaron en compartirlo en redes sociales y las imágenes se hicieron virales en TikTok y Twitter.

Tras lo ocurrido, Susy Díaz se refirió al error cometido por History Channel y además, confirmó que postulará en el 2024 a una curul del Congreso de la República.

“Estoy disfrutando con mis amigos y familiares y me entero de que he salido en ese canal internacional History Channel, como me van a confundir con Sarita Colonia, tendré cara de Santa y tengo muchos devotos que me piden consejos de amor y mis dietas, pero no me comparen con ella”, señaló la excongresista.

“Tengo varias propuestas de diferentes partidos políticos para volver al Congreso, estoy convencida de que ya es hora de volver a las canchas para sacar a todos los corruptos”, refiere la exvedette.