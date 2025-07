Pamela López declaró para las cámaras de “Ponte en la cola” de Latina, luego de las recientes declaraciones de Marisol –la faraona de la cumbia- en un concierto. “Por eso las mujeres tienen que trabajar para que no tengan que estar mendigando dinero. De estar: ‘¡ay! no les pasa a mis hijos’. Trabaja pues, trabaja”, mencionó la artista en medio de su show.

Las declaraciones fueron vinculadas como una indirecta para Pamela López, quien recientemente pidió que Christian Cueva cumpla con la manutención de los hijos que tienen en común.

Sin embargo, la madre de familia se desvinculó de cualquier drama. “Yo no me siento aludida, no siento que sea personal. Sería descabellado pensar que es para mí. Mi trabajo… Sí pues, trabajo, si no, ¿cómo comen mis hijos? Lo sigo haciendo. Lastimosamente, hasta el día de hoy yo no percibo alimentos”, sentenció.

Asimismo, aseveró NO estar de acuerdo con las declaraciones hechas por Marisol en un concierto. “Más allá de que la madre tiene que trabajar y romperse el alma, es el derecho de un menor. Si nosotros evadimos eso, estamos alimentando el mundo machista. No es así. Tantos hombres irresponsables… Es mal mensaje. Más allá de que la mamá y el padre tienen que trabajar, no puedes manejar ese discurso, más aún que tú mueves masas”, finalizó.

