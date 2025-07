Recientemente, Pamela López volvió a salir al frente para exigir que Christian Cueva cumpla con la pensión de los hijos que tienen en común. Y, unas recientes declaraciones de Marisol –la faraona de la cumbia- fueron señaladas como “indirectas” para la ex esposa del futbolista.

“Así como yo trabajo, sé lo que valgo. Yo no necesito pedirle nada a nadie. Por eso las mujeres tienen que trabajar para que no tengan que estar mendigando dinero. De estar: ‘¡ay! no les pasa a mis hijos’. Trabaja pues, trabaja. Mientras tengas manos, y estés sana, trabaja. Es la verdad”, aseguró Marisol en una reciente presentación musical.

Cabe recordar que Marisol fue relacionada con Christian Cueva previamente. Y “Ponte en la cola” se comunicó con Pamela López vía mensaje para pedir sus descargos.

“Yo no lo tomo personal, dudo muchísimo que sea para mí. En todo caso, no me siento para nada aludida, pero sí me causa muchísima pena que a estas alturas sigamos incrementando un mundo machista, poniéndosela fácil a tantos irresponsables que tiene una escala de prioridades terribles. No lo comparto por ningún motivo y lo rechazo totalmente”, escribió.

