Pamela López salió al frente para exigir que Christian Cueva cumpla con el pago de la pensión para sus hijos. La mujer mandó un comunicado tras la pregunta de “Ponte en la cola”, a raíz de los regalos que le ha dado el futbolista a su nueva pareja Pamela Franco a propósito de su cumpleaños.

Hace poco, López utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje: “Un narcisista es capaz de dejar a su propio hijo sin nada”. Al ver esta indirecta, “Ponte en la cola” le consultó a la ex esposa de Cueva: “¿Tu publicación del narcisista es por Christian? ¿Sigue sin cumplir con la pensión?”.

“A mi cuenta no ha llegado un sol desde hace casi 1 año”, fue la respuesta tajante de Pamela López. “Pamela, ¿qué medidas va a tomar tu abogada? Porque él sigue viviendo al parecer en una burbuja...”, insistieron.

“Ese tema no me importa. Es más de lo mismo. Nada me sorprende. Yo seguiré luchando por los derechos de mis hijos que es mi prioridad”, sentenció López.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión. El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

