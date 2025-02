Este martes 25 de febrero se transmitió el nuevo episodio de “Pobre Novio“. En este episodio, Vilma Rossi finalmente se entera de la verdad: que su esposo César García es el padre biológico de su ahijado Iván Chumbe, hijo -a su vez- de su mejor amiga Betty Cruz.

El encargado de revelarle toda la verdad a su madrina fue el propio Iván. “Parece que nadie tiene la valentía. Te lo digo yo entonces. Anoche iba para tu casa a contarte lo que me acabo de enterar. Es que mi verdadero papá es mi padrino”.

Pero Vilma NO le creía, hasta que vio en los rostros de César y Betty que lo dicho por el joven era verdad. En ese momento, la mujer se quebró por la traición de dos personas importantes en su vida.

Por su lado, Génesis también se ha visto afectada con la situación porque Betty la responsabiliza a ella por haber traído a su padre a sus vidas. “Tu papá nos destruyó la vida”, aseguró Betty en referencia a que José Gregorio difundió la verdad a través de cartas.

Otra persona que no la está pasando nada bien es Marcos, quien, tras enterarse de la traición de su papá a su mamá, no dudó en dejarle CLARA la situación a su progenitor. “Papá, el que traicionó a mi mamá fuiste tú, fuiste tú. No quiero volver a verte en mi vida”, sentenció el joven.

Revive AQUÍ el capítulo 60 de “Pobre Novio” vía YouTube

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR