Vilma Rossi NO soportó la incertidumbre dentro de la habitación de su ahijado Iván Chumbe al darse cuenta de que era la ÚNICA en el cuarto que NO sabía cuál era el secreto que le iba a contar el joven. “¿Por qué me miran con esa cara de susto? ¿ustedes sabían lo que Ivancito me iba a decir?”, cuestionó la mujer.

Su ahijado quería acabar con el tema de una vez, así que confirmó: “Sí tía, estos dos saben muy bien lo que iba a decir. Si no tienen la valentía para hablar, yo te lo voy a contar”.

Pero Betty le suplicó que NO hablara, así que Vilma cuestionó: “¿Por qué tanto misterio? ¿qué es lo que está pasando? ¡Hablen, por Dios! ¿Qué es lo que pasa?”.

En ese momento, Pamela Chumbe y Arturo Thompson irrumpieron en la habitación, pero, dándose cuenta de la tensión, decidieron no seguir hablando. Esa actitud preocupó AÚN MÁS a Vilma.

“Nadie sale de aquí hasta que me digan lo que me tienen que decir. ¿Pueden hablar de una vez?”, dijo exasperada. Así que Iván tomó la palabra: “Parece que nadie tiene la valentía. Te lo digo yo entonces. Anoche iba para tu casa a contarte lo que me acabo de enterar. Es que mi verdadero papá es mi padrino”.

Esta declaración dejó EN SHOCK a la mujer: “¿Qué dijiste?”, fue lo único que atinó a responder. “Eso tía: mi padrino, tu esposo César, es mi papá”, recalcó el joven.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

