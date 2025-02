Marcos García parece ser uno de los últimos, junto a su madre, en enterarse del secreto que su padre César les ha ocultado: que es el padre biológico de Iván Chumbe.

Por eso, cuando su progenitor le confesó la verdad, el joven quedó EN SHOCK: “¿Cómo que Iván es mi hermano?”.

“Sí hijo. Eso fue hace mucho tiempo. Un momento de confusión, debilidad, no sé dónde tenía la cabeza. Te juro, hijo, que desde ese momento no volvió a pasar nada con Betty”, intentó justificarse el hombre.

Sin embargo, la traición ya está hecha y Marcos no parece tener intenciones de perdonar a su padre. “Te quedaste callado todos estos años, papá. Nos mentiste a todos durante todos estos años”, le reclamó.

Pero César intentó justificarse: “Sí hijo, fue un error. Pero te juro que no hay ni un día en el que no me arrepienta por lo que hice, hijo. Yo amo a tu madre, la amo. Lo de Betty fue un error que debió quedarse en el olvido. Pero José Gregorio se enteró y empezó a chantajearnos. Cuando le dejamos de dar plata, él le mandó una carta a Iván y le contó todo. Ese desgraciado…”.

Así que Marcos le hizo el pare: “Papá, el que traicionó a mi mamá fuiste tú, fuiste tú. No quiero volver a verte en mi vida”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR