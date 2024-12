El capítulo 18 de “Pobre Novio” se transmite este jueves 26 de diciembre vía Latina. En ese nuevo episodio, se ve que Pamela Chumbe NO dejará ir a Johnny hasta sacarle información importante sobre la vida amorosa de su ex novio Santiago García. “¿Qué pasa? No me voy a molestar si Santiago es feliz con otra. Yo soy feliz con Arturo, todos felices. ¿Quién le gusta?”, le preguntará.

Además, Isabela Thompson tendrá una seria conversación con su padre Arturo sobre el futuro de su matrimonio. “Eduardo está celoso de Santiago”, confesará la mujer. “¿El pobre novio?”, se reirá su progenitor.

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Pobre Novio” EN VIVO

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.