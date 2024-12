Este martes 24 de diciembre se transmitió un nuevo episodio de la nueva novela de Latina, “Pobre Novio“. En el capítulo 17, Isabela Thompson ROMPIÓ las reglas que había dictado su prometido Eduardo Salazar sobre el uso del departamento de Santiago García. Ella accedió a que la familia del “pobre novio” utilice las instalaciones para tener una parrillada y celebrar este logro del joven; pese a que NADIE podía entrar hasta que el protagonista de “Se Rifa Novio” se case con la afortunada ganadora.

Una vez que Eduardo se enteró que Isabela había agarrado las llaves del departamento, se subió a su carro y le dio el encuentro en el lugar, temiendo que esté a solas con el pobre novio. Su sorpresa fue mayor al ver que no estaban los dos solos, sino que habían cuatro personas más utilizando el patio.

Esto lo enojó y le reclamó a su futura esposa: “Me da lo mismo (lo que la familia quería), quedamos en algo. ¿Dónde está tu cabeza? Esto es un negocio”.

Pero no solo eso. Una vez que ambos llegaron a la oficina, Eduardo le comunicó su decisión final sobre “Se Rifa Novio”. “Isa, lo he estado pensando, y creo que lo mejor es que me encargue solo del concurso. Por el bien de todos, te quiero fuera del concurso”, sentenció, dejando EN SHOCK a Isabela.

Además, el propio Eduardo puso EN JAQUE su futuro matrimonio al preguntarle a Isabela: “¿Por qué quieres casarte conmigo? Respóndeme, quiero saberlo porque hace tiempo siento que tu cabeza está en otro lugar. ¿Por qué quieres casarte conmigo?”.

En tanto, Pamela Chumbe se enteró que Arturo Thompson está moviendo sus influencias para encontrar información sobre el hijo que su mano derecha Rosa dio a un orfanato años atrás. Así que decidió ayudarlo y convocó a una reunión a su amigo Johnny, quien está muy relacionado a los albergues para niños.

Pero la conversación se volvió TENSA cuando salieron secretos del pasado de ambos. Por su lado, Johnny confesó seguir ENAMORADO de la ex pareja de su mejor amigo; mientras que Pamela recordó la ocasión en que se besaron después de pasar juntos un momento muy difícil. ¿Qué pasará en el próximo episodio de “Pobre Novio”?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

