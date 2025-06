Este martes 03 de junio se transmitió el nuevo episodio de “Pobre Novio“. Santiago García estaba furioso con Alicia Aguilera al enterarse que está esperando un hijo suyo. El pobre novio pensaba que su esposa se estaba cuidando y no había posibilidad de salir embarazada; pero ella tenía un plan para permanecer juntos.

El hombre tildó de traidora a su esposa por decidir tener un bebé y no consultarle. “Yo no quiero ser papá así, no, ni hablar”, sentenció Santiago.

Segundos después, el pobre novio abandonó el departamento que comparten y, en su desesperación, Alicia llamó a Sara para planear una conferencia de prensa donde anunciaría su embarazo. “Ay Sara, me siento demasiado mal. Yo no quería que las cosas salieran así. Necesito que Santiago vuelva”, agregó.

Por otro lado, y con el afán de que no se entere por medio de la prensa, Santiago citó a Isabela en el mismo estacionamiento en que se frecuentaban. Ahí, el pobre novio tomó valor y le confesó: “Alicia está embarazada, voy a ser papá”.

Evidentemente decepcionada, Isa le recalcó: “Si tanto me amabas, ¿por qué no te cuidaste? ¿por qué no tuviste más cuidado si tú ya estabas decidido a dejarla?”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

