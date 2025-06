Isabela Thompson está completamente decepcionada de Santiago García. El pobre novio le confirmó que será padre junto a su esposa Alicia Aguilera. Impactada por la noticia, la mujer no supo cómo reaccionar.

“No puede ser”, es lo primero que atinó a decir. E, inmediatamente, Santiago empezó a justificarse: “Isabela, se apareció de la nada y me dijo que yo no me podía ir, que estaba obligado a quedarme, incluso le dijo a Sara que haga una conferencia de prensa para anunciarlo el día de mañana. Pero eso no cambia nada. Isabela, yo mañana mismo me voy del departamento y chao”.

Sin embargo, Isa se negó a que Santi abandone su hogar. “No cambia nada, tú no la puedes dejar, ¿entiendes? Alicia va a tener un hijo tuyo, ¿entiendes no Santiago? Vas a ser papá y tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y tienes que pensarlo muy bien”.

Pero el pobre novio se negó: “Isabela, pero eso no es justo, yo te amo a ti”. “Si tanto me amabas, ¿por qué no te cuidaste? ¿por qué no tuviste más cuidado si tú ya estabas decidido a dejarla?”, sentenció la mujer.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

