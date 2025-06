Santiago García quedó en shock ante la noticia de que se convertiría en padre junto a Alicia Aguilera. El pobre novio pensó que su esposa le estaba jugando una broma; pero todo resultó ser verdad. “Alicia, ¿a qué estás jugando? Primero me dices que no estás embarazada, ahora me dices que sí”, le reclamó.

Y la mujer no le quedó otra opción más que confesar cómo pasó todo: “Dejé las pastillas cuando nos fuimos de luna de miel”. Evidentemente indignado, Santiago le reclamó: “O sea que me engañaste. Alicia, no tenías derecho a hacer eso”.

Alicia intentó convencerlo de que era una oportunidad perfecta para crecer su vínculo como pareja; sin embargo, eso incrementó la ira de Santi. “¿Y tú decidiste tener un hijo sin consultarme? Yo no quiero ser papá así, no, ni hablar”.

Sin titubear, Alicia tomó las riendas del asunto al ver la negativa de su esposo: “Santiago, soy tu esposa y voy a ser la mamá de tu hijo”. Pero Santiago se negó a seguir con la conversación: “Las cosas no se hacen así, Alicia, así no se crea una familia. Lo que tú me hiciste es una traición, no tiene perdón”.

Eso enfureció a la mujer, quien le dejó clara las cosas: “¿Lo que yo te hice? Tú eres adulto Santiago, nadie te obligó. ¿De verdad quieres que todo el mundo se entere que me estás abandonando estando embarazada?”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

