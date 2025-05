Este lunes 19 de mayo se transmitió el capítulo 118 de “Pobre Novio“. En este nuevo episodio, Pamela Chumbe rompió en llanto después de que Arturo Thompson diera por finalizada su relación amorosa. “¿Qué? Papuchi, ¿qué has dicho? No entiendo, ¿qué?”, dijo Pamelita con el rostro desencajado al escuchar que su querido king Arthur quería terminar con ella.

Pero el hombre no cedió ante el llanto y reafirmó: “Lo que escuchaste Pamela. Lo siento, lo siento, pero es la verdad: quiero que terminemos”. Y, por su lado, la joven responsabilizó a su tía Vilma por el rompimiento: “Es por ella, ¿no? Claro, por esa víbora, ni siquiera me lo tienes que decir, yo me doy cuenta. ¡Ay ,qué tonta he sido! Esa mujer no apuntada, sin hilo”.

En tanto, Isabela Thompson estaba almorzando junto a Eduardo Salazar cuando Santiago García y su esposa Alicia Aguilera ingresaron en el establecimiento. Por diversas cuestiones, ambas parejas terminaron sentadas en la misma mesa. En ese momento, Santi se dio cuenta de un detalle: Isa llevaba puesta la pulsera que le trajo de Brasil.

Así que, ni bien pudo, buscó una conversación en privado con Isa; aunque eso involucró encerrarse en el baño de damas del restaurante. “Isabela, te pusiste la pulsera, te importo todavía”. “No, no es así”, sentenció la mujer.

Por otro lado, Vilma se mostró “entusiasmada” al saber que Arturo terminaría su relación con Pamela y no pudo evitar manifestárselo a Génesis. “La verdad que ese hombre me dejó con los pelos de punta. Me ha dicho que quiere hacer las cosas bien. Y que ahora va a hablar con Pamela para terminar con ella”, confesó.

Mira AQUÍ el capítulo 117 de “Pobre Novio”, la novela de Latina

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR