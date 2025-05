Isabela Thompson estaba compartiendo el almuerzo con Eduardo Salazar cuando su ex Santiago García y la esposa de él, Alicia Aguilera, ingresaron al mismo restaurante. Para poner la situación aún más incómoda, Eduardo invitó a la pareja de casados a compartir la mesa y Alicia aceptó “encantada”.

Una vez sentados en la misma mesa, Santi se dio cuenta de un detalle: Isa estaba usando la pulsera que él le trajo desde Brasil. Así que, ni bien tuvo oportunidad, el pobre novio la siguió hasta el baño para tener una conversación a solas.

Al verse encerrados en los servicios higiénicos, Isa entró en pánico ante la posibilidad de protagonizar un nuevo escándalo al lado del pobre novio. “¡¿Qué haces?!”, le gritó, evidentemente confundida.

Santiago le confesó: “Isabela, te pusiste la pulsera, te importo todavía”. “No, no es así”, sentenció la mujer, aparentemente confiada. Pero el pobre novio aprovechó en “desmentir” cualquier acercamiento con Alicia. “Te juro por Dios que no pasó nada en Brasil”. Pero Isabela no le cree nada. “Sí ha pasado algo entre ustedes. Bueno, ya está, estaba cantado”, se lamentó.

De igual manera, la conversación sirvió para que Santiago se enterara que Alicia, su esposa, tomó su celular y revisó sus mensajes con Isabela. “Hay dos mensajes borrados”, confesó el pobre novio al darse cuenta. “Los borró, claro, ni siquiera se atrevió a dejarlos”, ironizó Isabela.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

