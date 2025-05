Arturo Thompson fue sincero consigo mismo y, al darse cuenta de que estaba sintiendo algo por Vilma Rossi, optó por terminar su relación amorosa con Pamela Chume; la cual inició en medio de un escándalo al robarla del altar.

Pero, cuando le comunicó su decisión a su pareja, ella no lo tomó nada bien. “¿Qué? Papuchi, ¿qué has dicho? No entiendo, ¿qué?”, dijo Pamelita con el rostro desencajado al escuchar que su querido king Arthur quería terminar con ella.

Así que, tomando el valor necesario, Arturo reafirmó: “Lo que escuchaste Pamela. Lo siento, lo siento, pero es la verdad: quiero que terminemos”.

En ese momento, Pamela se percató de un detalle y responsabilizó a su tía Vilma por la ruptura de su relación. “Es por ella, ¿no? Claro, por esa víbora, ni siquiera me lo tienes que decir, yo me doy cuenta. ¡Ay ,qué tonta he sido! Esa mujer no apuntada, sin hilo”.

Aunque, Arturo intentó negarlo por todos los medios posibles. “Pamela, por favor, Vilma no tiene nada que ver. Ni ella, ni nadie, soy yo, es mi decisión”, aseveró. Y, la siguiente frase rompió el corazón de Pamelita: “Y eso puede sonar duro, pero ya no estoy enamorado de ti. Se acabó el amor, y me parece que lo más justo es decírtelo”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

