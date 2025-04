Luego de la entrevista en televisión, Santiago García se sintió abrumado y huyó a su habitación. Hasta ahí lo siguió Alicia Aguilera, quien quería verificar que su esposo estuviera bien.

Pero, Santi no se sacaba de la cabeza un detalle de la conversación con la periodista y decidió consultárselo a Alicia. “¿Me puedes explicar la parte en que dijiste de que si antes había dudas, ahora ya no las hay? O sea, eso no era parte de la pauta, ¿o sí?”, cuestionó.

La mujer se puso un poco nerviosa, pero se dio cuenta que era momento de expresar lo que estaba sintiendo. “No, no es parte de la pauta. Eso que dije, de verdad lo siento. Ya no tengo dudas. Perdóname, en verdad yo no quería que esto pasara, sé que teníamos un acuerdo. Pero no lo puedo evitar y me pasó”, dijo.

Evidentemente confundido, Santi replicó: “¿Qué cosa? ¿qué te pasó?”.

Y Alicia no calló más: “Me enamoré de ti”. Estas palabras dejaron EN SHOCK al pobre novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

