Iván Chumbe estaba tranquilo mensajeando en su celular cuando el sonido de la puerta lo alertó. Su padre biológico César García acababa de ingresar a la casa y, como no quería dirigirle la palabra, se levantó de la mesa con dirección a su cuarto. Pero fue interrumpido por su progenitor.

“Iván, yo sé que no me quieres aquí. No nos podemos hacer los locos con todo lo que está pasando, tenemos que afrontar esta situación como se debe”, exigió el hombre. Pero el joven NO estaba dispuesto a ceder: “¿Cómo puede ser tan sinvergüenza después de lo que le hizo mi papá? ¿Porque mejor no se va? Usted le mintió por años a mi papá, a mi tía Vilma y a toda la familia”.

En ese momento, César reconoció su error: “Sí Iván, me porte mal con Vilma y con mi compadre. Pero nunca le mentí a nadie sobre mi paternidad”.

Aunque parece que las disculpas de César NO son suficiente para Iván. “Sí, me lo ha dicho como 20 veces: porque no sabía que yo era… Pero cuando lo supo tampoco me lo dijo, yo sé por qué: usted no se quería hacer cargo de mí y tampoco le dijo a mi tía Vilma porque no quería perder a su familia. Yo le importé un pepino”, sentenció.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

