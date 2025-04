En el capítulo anterior de Pobre Novio, Arturo llenó de halagos a Vilma, dejando en claro que cada vez quiere acercarse más a la madre de Santiago. Por otro lado, Pamela Chumbe sorprendió a todos al salir ante la prensa y asumir la culpa por el beso que en realidad fue entre Santiago e Isa, intentando desviar la atención de los periodistas.

El adelanto del episodio de hoy ha dejado impactados a los seguidores de la novela, ya que Betty parece estar acercándose nuevamente a César con otras intenciones. En medio de una conversación sobre el futuro de Iván, ella no dejó de mirarlo fijamente y le dijo: “Al menos no me siento tan sola con todo esto porque tú estás aquí”. ¿Será que intenta recuperar su relación?

Mientras tanto, Isabela está cansada de vivir su romance a escondidas y, en una fuerte llamada telefónica, le reclamó a Santiago: “Estoy harta, ¿qué me vas a decir? Estoy harta, yo quiero una vida normal”.

¿Qué decidirá hacer Santiago? ¿César corresponderá a los acercamientos de Betty? ¡No te pierdas el capítulo 86 de Pobre Novio, hoy a las 9:30 p.m.!

