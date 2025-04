En Pobre Novio, Rosita no puede soportar más ver a su hijo detrás de Pamela Chumbe. Por eso, le soltará un par de verdades a Johnny Videla, ¿qué le dijo?

“Te tiene como cordero degollado, yo no estoy ciega. ¿Te das cuenta del escándalo que se ha armado? ¿Del mal rato que le están haciendo pasar al señor Arturo? Él ya no está para malos ratos”, explicó.

Sin dudarlo, el joven salió en defensa de su adorada Pamela. “Tremendo mal rato hubiera pasado si se enteraban que Isabela era la mujer que estaba con Santi. Lo que ha hecho Pamela Chumbe es muy noble. Todo el mundo debería estar agradecido con esa gran mujer”, aseguró Johnny.

Para Rosita, ninguna explicación cambiaría su forma de pensar. “Lo que haga la señorita Pamela me importa un pepino porque está más loca que una cabra, lo que a mí me hace sufrir es verte detrás de ella haciendo todo lo que ella dice y eso me da mucha rabia”, dijo a gritos.

Antes de retirarse, Johnny le respondió de mala forma a su madre. “Yo no ando mendigando amor. Tú no estás para darme sermones a mí”, se quejó y fulminó a Rosita con la mirada.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

