En Pobre Novio, Vilma Rossi no puede estar más feliz de inaugurar su nueva pastelería al lado de Arturo Thompson. Ambos socios compartirán un café para sellar el inicio de este prometedor negocio, ¿y algo más?

“Estoy aquí conversando con la mujer más simpática del mundo. Además, es linda con una sonrisa preciosa y unos ojos que…”, dijo Arturo en un arranque de sinceridad.

Con incredulidad, Vilma se vio en la obligación de aclararle los términos de su amistad. “Escúchame una cosa. Tú sabes que yo no soy una mujer que se anda con rodeos”, alegó.

Esta afirmación fue inmediatamente corroborada por Arturo, por lo que Vilma continuó. “Estoy más que feliz con todo lo que estás haciendo por mí, me has ayudado muchísimo. Sobre todo, en un momento tan difícil de mi vida, pero no quisiera que vayamos a confundir las cosas…”, exigió.

Ante el silencio de Arturo, Vilma hizo otra petición. “Bueno, tú tienes tu vida y tu mujer y yo estoy intentando salir adelante. No quisiera que malogremos esta amistad tan bonita, ¿puede ser?”, preguntó nerviosa.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

