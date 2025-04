En Pobre Novio, Isabela Thompson perdió los papeles al ver otro más de los videos de la suegra de Santiago García, en los que jura que la convivencia entre el joven y su hija Alicia Aguilera es envidiable.

Sin dudarlo, la joven cogerá el teléfono y le soltará a Santiago todas las quejas que se esforzó por contener. “¿Por qué esa señora tiene que subir videos todo el tiempo?”, preguntó molesta.

A Santiago no se le ocurrió mejor idea que recomendarle no ver los videos. “Qué fácil, ¿no? Me encierro y no veo nada, en un año no entro en redes sociales”, le respondió Isa muy enojada.

“Yo soy tu amante, un desliz, la trampa para pasar el rato”, lamentó la joven. “Yo hice esa conferencia para protegerte a ti”, aclaró Santiago en un intento por calmar a su enamorada.

Pese a sus intentos, Isabela insistió en que no soporta el “falso” matrimonio que mantiene con Alicia. “Hubiese sido mejor que dieras mi nombre y así acabamos con esta estupidez de una vez por todas”, dijo al borde de las lágrimas.

Antes de colgar, la mujer le hizo una sorprendente petición. “Estoy encerrada en mi casa por meterme con un hombre casado. No minimices mis sentimientos pidiéndome que me calme, mejor anda entrégate en cuerpo y alma a tu esposa y a mí déjame en paz”, pidió a gritos.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

