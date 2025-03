En Pobre Novio, Johnny Videla y Pamela Chumbe terminaron la noche con un intenso beso. Solo pasaron unos segundos para que la novia de Arturo Thompson se apartara bruscamente de su acompañante y le pidiera regresar a casa.

A la mañana siguiente, no hubo rastro de Johnny, lo que encendió las alarmas de su madre. “¿Usted sabe dónde está mi Johnny?”, le preguntó Rosita a Pamela.

De inmediato, la joven fingió demencia sobre lo que ocurrió la noche anterior. “¿Johnny? No, ¿por qué?”, preguntó. “No está y tampoco están sus cosas. No llama y no contesta. ¿No será que pasó algo anoche?”, cuestionó doña Rosa.

Nada llevaría a Pamela a revelar el beso que se dio con el hijo de Rosita. “¿Anoche? Por favor, ¿qué pudo haber pasado?”, se hizo la desentendida. “Ustedes se fueron a bailar y después estaba triste y raro”, le contó la mamá de Johnny.

“No sé, no tengo idea de qué pudo haber pasado”, se negó Pamela y la ansiedad de Rosita fue en aumento. ¿La joven confesará que le fue infiel a Arturo Thompson con Johnny? ¿Dónde está el hijo de doña Rosa?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

