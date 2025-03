En Pobre Novio, Vilma y César tuvieron un duro enfrentamiento después de que él intentara recuperar su relación. Sin embargo, ella fue tajante y le dejó claro que no había vuelta atrás: “Tú hiciste que termináramos las cosas”, le dijo, mientras César le pedía una nueva oportunidad. “Si quieres recuperar a tu hijo o volver con Betty, me da igual, hazlo”, sentenció Vilma, poniendo fin a cualquier intento de reconciliación.

Por otro lado, Santiago y Alicia vivieron un momento incómodo luego de que la madre de la joven los obligara a compartir la misma cama. A pesar de que Santiago insistió en dormir en el piso, Alicia le dijo que no tenía por qué preocuparse. Sin embargo, al amanecer, Santiago se sorprendió al ver que Alicia había dormido recostada en su pecho. “Perdón, no me di cuenta, tantos años viviendo con mi ex…”, dijo ella avergonzada. ¿Será este el inicio de un acercamiento real entre ellos?

Mientras tanto, Marcos se sintió avergonzado con Génesis al confesarle que nunca había tenido una relación seria. “Solo tuve una enamorada online y nunca nos dimos un beso”, admitió.

En otro lado de la historia, Pamela y Johnny sellaron su secreto tras besarse en la discoteca. Aunque él se disculpó, Pamela le pidió que lo olvidara y que jamás se lo contara a nadie: “Prométeme que no le vas a decir a nadie”, le ordenó. Sin embargo, la culpa la invadió al día siguiente cuando su novio Arturo le dijo que se encontraría con Vilma. En lugar de reaccionar, simplemente lo dejó ir sin cuestionarlo, intentando ocultar su remordimiento.

¿Qué pasará ahora entre Pamela y Johnny? ¿Descubrirá Arturo la verdad? ¿Se está enamorando Alicia de Santiago? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

