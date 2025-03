Arturo Thompson estaba hablando por teléfono con Vilma Rossi sobre el negocio de pastelería cuando la mujer le recordó su cita con el médico para los exámenes relacionados a su tumor. En ese momento, Pamela Chumbe entró en la habitación y escuchó que su pareja se juntaría con su tía Vilma, lo que la dejó sorprendida y decidió preguntar el motivo.

“Responde pues papuchis, ¿por qué te vas a juntar mañana con mi tía Vilma y tu doctor?”, cuestionó. Y, más allá de aprovechar la oportunidad para revelarle a su pareja que padece de un tumor y que está buscando alternativas de tratamiento, decidió mentirle.

“No es para que te preocupes, amor. Mañana me voy a juntar con tu tía Vilma porque tenemos un proyecto juntos. Nos estamos asociando porque vamos a abrir una cafetería especializada en pastelería fina”, respondió “tranquilamente” el hombre.

Pero Pamela parecía no creerle: “¿Socios? ¿Para una cafetería fina? ¿Tú, mi tía Vilma y tú doctor? ¿Qué tiene que ver tu doctor en todo esto?”. “Conoces a Carlos, es tan dulcero como yo. Entonces le dije que viniera para que nos de ideas para la carta. Además que he querido pedirle sugerencias porque tenemos pensado abrir un rubro especializado en pasteles para diabéticos y celíacos, ¿qué te parece? Es interesante, ¿no?”, intentó tranquilizarla el hombre.

Pero ahí no acabó el tema, porque Pamela se quejó: “Sí, o sea, no sé papuchis. Es que no me parece: mi mami, tu suegra, la está pasando fatal y a ti no se te ocurre mejor idea que ayudar a la mujer que la odia”. Arturo optó por quedarse en silencio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

