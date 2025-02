Betty Cruz descubrió que José Gregorio le envió una carta a su mejor amiga Vilma Rossi contándole la verdad sobre la paternidad del esposo de esta última, César García, sobre su hijo Iván. Así que, ni bien pudo, corrió a la casa de enfrente para advertirle al hombre.

“Dime que es una broma Betty”, le suplicó César. Pero la mujer negó con la cabeza: “No es una broma, es verdad. Le mandó una carta a Vilma; felizmente Génesis la encontró”.

Ambos entraron en DESESPERACIÓN por no saber cuál sería el siguiente movimiento de José Gregorio que los pondría EN JAQUE ante la inminente revelación de la verdad. Así que a Betty se le ocurrió un plan: “José Gregorio ya mandó la carta. Ahora lo que tenemos que hacer es que no sepa más de nosotros, porque va a pensar que aquí ya se armó la de San quintín, que ya no tiene con qué chantajearnos”.

Por su lado, César se mostró de acuerdo con la propuesta de su vecina. Pero, ¿funcionará?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

