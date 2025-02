En Pobre Novio, César García, un personaje que está dando mucho de qué hablar durante los últimos acontecimientos de la novela, es interpretado por Bruno Odar. Para el segmento “Hola, Latina”, estuvo dispuesto a repasar momentos que marcaron su vida.

Cuando se le preguntó por uno de los momentos más vergonzosos de su vida, no dudó ni un segundo en responder. Se trata de “La de cuatro mil”, la obra que protagonizó al lado de Gianfranco Brero y que dirigió Alberto Ísola.

“Como éramos muy pobres y no teníamos ropa, me pide los pantalones para poder salir y cobrar la lotería, en escena. Estoy por entregarle mis pantalones y me doy cuenta de que NO me había puesto el vestuario. Me dijo: “Pero dame” y yo le decía que no”, recordó el actor.

Sin duda, Bruno solo deseaba que la tierra lo tragara en ese momento. “Me moría de vergüenza de haberme olvidado el vestuario. Estaba más joven, obviamente. Pensé que iba a ser el fin de mi carrera. Felizmente, Alberto no había ido ese día”, agradeció el hombre que le da vida César García.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR