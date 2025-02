En Pobre Novio, Arturo decidió sincerarse con Vilma sobre su estado de salud. “Todos nos vamos a morir algún día”, dijo con tranquilidad, pero ella no pudo evitar alarmarse. “¿Tienes algo grave? Por favor, Arturo, cuéntame, confía en mí”, insistió, preocupada.

Finalmente, Arturo confesó su verdad: “Hace un tiempo me diagnosticaron un tumor y, por el lugar en el que está ubicado, me queda poco tiempo de vida, seis meses aproximadamente”.

A pesar de la noticia, él aseguró que estaba en paz y que solo quería aprovechar su tiempo: “Son 6 meses que quiero que se conviertan en los mejores de mi vida. Por eso es que me estaba comportando como un loco, por eso secuestraré a Pamela el día de su matrimonio”, reveló mientras Vilma lo miraba con los ojos llenos de lágrimas.

Antes de terminar, Arturo le pidió que no contara nada a nadie: “Solo lo saben Carlos, Rosa y ahora tú. Ni Isa ni Pamela saben. No quiero tratamientos dolorosos, no quiero cirugías exploratorias. Si quedo mal, no quiero que mi hija Isabela sienta lástima por mí”, dijo con firmeza. Luego, le suplicó: “Por favor, Vilma, no se lo digas a nadie”.

¿Qué hará Vilma con esta impactante confesión? ¿Cumplirá su promesa o le contará a Isabela y Pamela? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

