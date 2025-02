En Pobre Novio, Iván no soporta la relación entre Marcos y Génesis. Los celos lo consumen, y además sospecha que Génesis está coludida con su padre, José Gregorio, en sus malas acciones.

En medio de una fuerte discusión entre Génesis, Betty e Iván, el joven explotó y acusó a su amiga: “Yo creo que sigues hablando con tu papá, a ti no te creo nada, una vez dijiste que no sabías dónde estaba y al rato te juntaste con ese delincuente”.

Sus palabras fueron demasiado para Génesis, quien, furiosa, decidió marcharse: “Me iré de la casa, voy a alquilar un cuarto para vivir”, sentenció antes de irse.

Al ver la actitud de su hijo, Betty intentó entender su dolor: “Hijo, dime qué te pasa, tú no eras así. ¿Es por Génesis?”. Con la voz entrecortada, Iván confesó su frustración: “Me da cólera Marcos, me da rabia que se haya quedado con Génesis, ¿por qué lo escogió a él y no a mí? Él me gana en todo, es el más inteligente de la clase, saca mejores notas, el que tiene papá”, expresó con tristeza.

Finalmente, visiblemente afectado, Iván añadió: “Hasta con la chica me ganó. Yo pensé que me iba a quedar con Génesis, pero vino Marcos, se la gileó y otra vez me ganó. Me da rabia, mucha rabia”. A pesar de los intentos de Betty por calmarlo, Iván se encerró en su cuarto, dejando a su madre preocupada.

¿Podrá Iván superar sus celos y dejar atrás su rivalidad con Marcos? ¿Qué hará Génesis tras decidir irse de casa? No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio, hoy a las 9:30 p.m. ¡El drama sigue creciendo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

