En Pobre Novio, parece haber amistades que no están destinadas a terminar juntas. Mónica Olavarría no paró de mandar mensajes a Isabela Thompson, su ex mejor amiga, con el propósito de arreglar los malentendidos, pero no obtuvo respuesta. ¡Y con razón!

Como en búsqueda de una excusa, Mónica llamó a Eduardo Salazar, el ex novio de Isabela, para averiguar si sabía algo. “¿Sabes algo de Isa? Le mandé un mensaje y me dejó en visto”, se quejó. “ Fui a la casa de Arturo”, le adelantó Eduardo.

Después de que Mónica le pidiera que le contara más, el hombre se explayó. “¿Puedes creer que estaba con Santiago? ¿Puedes creer que estaba con ese imbécil y en pijama?”, contó Eduardo.

Ante la sorpresa de la psicóloga, Eduardo hizo un firme comentario. “Te juro que si no tuviera que rifarlo le rompía la cara”, aseguró. Solo pasaron unos segundos para que Mónica le haga una propuesta, ¿cuál?

“Estaba pensando. ¿Por qué no vienes a almorzar y así me terminas de contar”, preguntó la psicóloga. “No puedo, tengo trabajo. Además, no hay nada que contar, nos odia, no nos cree. Somos unos traidores. Lo único que quiere es a Santiago García. Ahora, por favor, te tengo que cortar”, se despidió y a Mónica no le quedó otra salida que cortar.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

