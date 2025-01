En Pobre Novio, algunos personajes no parecen tener entre sus planes amistarse. Esta vez, Eduardo Salazar no soportó el rechazo de Isabela Thompson y no le costó mucho encontrar con quién dejar caer su enojo.

“Me imagino que estás flotando en una nube, alucinando a mil que se te hizo el milagro”, atacó a Santiago García. “Pero vas a caer y te vas a estrellar”, continuó Eduardo.

Para el protagonista de #PobreNovio, el enojo de Eduardo era un costo que estaba dispuesto a pagar, pero la crudeza de sus palabras lo dejó atónito. “Ella (Isabela Thompson) NUNCA va a estar contigo, nunca en tu perra vida va estar contigo, NUNCA”, condenó Eduardo.

El ex novio de Isabela tomó por sorpresa también a Pamela Chumbe, que escuchó toda la discusión y, cuando Eduardo se retiró, interrogó a Santiago. “¿Se molestó?”, preguntó la joven, pero el actual saliente de Isabela escogió el silencio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

