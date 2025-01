En Pobre Novio, la tensión entre Eduardo e Isabela sigue creciendo. Después de su abrupta salida de la oficina y su reciente regreso, ambos intentan recuperar la relación, aunque no parece ser un proceso sencillo.

Tras un largo día de trabajo, Eduardo invitó a Isabela a ir a un bar, pero ella rechazó la propuesta. Decidido a despejar su mente, el empresario fue solo al lugar, sin imaginar que allí se encontraría con Mónica, la mejor amiga de Isabela, quien estaba acompañada por otros amigos.

Al verlo, Mónica se acercó y lo saludó con un “Buenas noches”, iniciando una conversación. Mientras hablaban, Eduardo le comentó cómo iba su relación con Isabela. En medio de la charla, Mónica le lanzó un comentario directo: “¿Por qué no te preocupas por tu gran amor? Me da rabia que seas tan ciego, no te das cuenta que hay cientos de mujeres que se mueren por ti”.

De repente, Mónica sorprendió a Eduardo con un beso. Aunque pasmado, él no respondió ni se apartó de inmediato, dejando abierta la incógnita sobre lo que podría suceder después.

¿Contará Eduardo lo ocurrido a Isabela? ¿Qué consecuencias tendrá este beso en su relación?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

