En Pobre Novio, Johnny estaba ayudando a Rosa a encontrar a su hijo, sin imaginar que todo cambiaría cuando el investigador contratado por Arturo le reveló que él podría ser el hijo perdido de Rosa.

La reacción de Johnny no fue la mejor, ya que recordó la ausencia de su madre en los momentos más importantes de su infancia. Sin embargo, Rosa reaccionó de una manera completamente diferente.

Cuando el investigador llegó a la casa de Arturo y le comunicó a Rosa lo descubierto, le dijo: “Encontré a un joven que coincide en más de un punto con la historia de su hijo”. Rosa, emocionada, exclamó: “¡Ay Dios mío!”.

El investigador la calmó, añadiendo: “Todo esto tenemos que confirmarlo con un examen de ADN, pero hay un detalle: el joven no quiere hacerse ese examen”. Luego, reveló algo más: “Su nombre no es el mismo que el que usted le puso. Ya no se llama Juan David Martínez, sino Johnny Videla”.

La cara de Rosa, Arturo y Pamela reflejaba un completo asombro.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión y en Latina.pe.

