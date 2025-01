En Pobre Novio, Rosa guardaba un oscuro secreto: tuvo un hijo que dio en adopción cuando era muy pequeño. Desde que le reveló su historia a Arturo, ambos, junto a Pamela y Johnny, iniciaron una búsqueda incansable para encontrarlo.

Todo cambió cuando el investigador, tras realizar las comprobaciones necesarias, reveló a Johnny que él podría ser el hijo que Rosa tanto busca. Sin embargo, la reacción de Johnny no fue la esperada.

Santiago, su mejor amigo, intentó convencerlo de que esta podría ser una oportunidad para reencontrarse con su madre. En el albergue, Santiago le dijo: “¿Y si es tu mamá? ¿Por qué mejor no sales de la duda?”

Johnny, con tono frío, respondió: “¿Para qué? Yo tengo mi vida hecha, no hay espacio para ella”.

A pesar de los esfuerzos de Santiago por ablandar su corazón, Johnny continuó firme: “No me interesa. ¿Abandonar a un hijo así, a la de Dios? Felizmente tuve suerte porque tuve a tu mamá y a mi tía Betty. Con ellas recibí todo el amor que no me dio mi mamá. No necesito más”.

Finalmente, Santiago le insistió en hacerse la prueba para salir de dudas. Aunque Johnny mostró resistencia, se dejó llevar por la reflexión: “¿Y si es mi madre? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener que escucharla? No quiero ni saberlo”, dijo, visiblemente conflictuado.

