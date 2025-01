En Pobre Novio, la relación entre Betty y Vilma, que parecía estar recuperándose, enfrentó un nuevo desafío cuando Betty decidió confesar un secreto que había guardado por mucho tiempo. Este encuentro en un bar, inicialmente pensado para reconciliarse, terminó con una revelación que podría cambiarlo todo.

Entre lágrimas, Betty le dijo a su amiga: “Vilma, hay una cosa que te he ocultado todo este tiempo y ya no puedo más, yo te he traicionado con todas sus letras”. Esto dejó a Vilma completamente desconcertada, hasta que finalmente Betty reveló: “Yo animé a Pamela a que se fuera con Arturo, yo sabía que Santiago no podía ofrecerle todo lo que Arturo le podía dar”.

Aunque molesta al principio, Vilma trató de entender a su amiga. Al ver su arrepentimiento, terminó por disculparla, dejando abierta la posibilidad de que su amistad vuelva a florecer.

¿Podrá la relación entre Betty y Vilma superar esta prueba? ¿Qué consecuencias traerá esta confesión para el resto de los personajes? No te pierdas Pobre Novio, hoy a las 9:30 p.m., justo después de El Gran Chef Famosos.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

