Este miércoles 26 de diciembre se transmitió un nuevo episodio de la nueva novela de Latina, “Pobre Novio“. En el capítulo 18, los conflictos entre los personajes se intensifican. Esta vez, Eduardo Santander llegó hasta la casa de Santiago García para reprender a toda la familia por estrenar el departamento antes de que Santiago se case con la ganadora de la rifa.

Decidido a ponerle fin a los malos tratos y la tiranía de Eduardo, Santiago renuncia a continuar participando del concurso. “Vas a agarrar tu rifa, vas a agarrar tu carro, vas a agarrar tus cosas y te las vas a meter por donde mejor te quepa porque Pobre Novio se acabó, ¿me escuchaste?, RENUNCIO”, sentenció el joven, sin saber el costo de esta decisión.

Luego de soltar un par de carcajadas, Eduardo le recordó a Santiago le recordó los términos del contrato. “Cláusula 8, Daños y perjuicios, 150 mil dólares. Mira, Santiago, si tú tienes ese dinero, si tú quieres pagarme ese dinero, yo no tengo ningún problema”, recitó muy confiado de sí mismo. Aunque Santiago no lo se lo dijo, no tiene manera de pagarle al novio de Isabela, ¿o sí?

Las amenazas no dejan de llover. Esta vez, fue José Gregorio quien no desaprovechó la oportunidad de chantajear a Génesis, su hija, a quien sorprendió pasando el rato con Marcos. El precio de su silencio fue que Génesis lo ayude a acercarse con doña Betty, ¿para quedarse en su casa?

Por otro lado, Isabela llegó decidida a la casa de Eduardo luego de escuchar los consejos de doña Vilma y Mónica, quien no se esperaba su visita. Tras conversar con Santiago y romper todo vínculo con él, llegó a la conclusión de que necesitaba aclarar sus sentimientos. Es así que eligió tomar distancia de Eduardo también. “Lo mejor es que tú y yo nos tomemos un tiempo”, se despidió de su (ahora) ex prometido. “¿Qué pasará en el próximo episodio de “Pobre Novio”.

