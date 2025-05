Pobre Novio, los acalorados encuentros entre Génesis Márquez y Marcos García parecen haber ocasionado el retraso de la menstruación de la joven, ¿y ambos tomarán cartas en el asunto?

“¿Tres días de retraso? Eso quiere decir que…”, se alarmó Marcos. “Nada, no quiere decir nada. Puede ser por cualquier otra cosa, Marcos, puede ser cambios hormonales, estrés. ¡Qué sé yo!”, lo interrumpió Génesis.

Pese a los pedidos de su enamorada, el joven estaba convencido de que comprar una prueba de embarazo era lo mejor. “Voy a ir a comprar una prueba de embarazo y salimos de la duda ahora”, le insistió.

De inmediato, Génesis rechazó esta propuesta y suplicó comprensión. “No, vamos a esperar unos días”, sentenció. “No voy a poder con la angustia”, confesó Marcos.

A la joven no le quedó más opción que tranquilizar a su pareja. “Puede ser cualquier otra cosa como el estrés que tengo con todo esto de la pastelería, pero no es un bebé”, le aseguró.

Además, reveló que no es la primera vez que le ocurre un desorden en el periodo. “Anteriormente, ya he tenido retrasos y siempre me termina llegando el periodo, así que solamente hay que esperar”, le explicó a su enamorado.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

