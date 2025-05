En Pobre Novio, hay un secreto que por fin ha visto la luz que ha puesto a temblar a más de un personaje, ¿cómo? En un arranque de honestidad, Arturo Thompson le CONFESÓ TODO a Vilma Rossi. “Tú me importas”, le aseguró mientras conversaban a solas en su habitación. Lo que el hombre no se esperaba fue el RECHAZO por parte de su socia. “No me parece justo”, condenó ella.

Mientras tanto, Pamela Chumbe sufrió en silencio que su “papuchi” le exigiera que abandone la habitación, pero lo peor estaría por llegar, ¿por qué? En lo que controlaba sus celos, Isabela la PUSO EN SU SITIO por negarle el ingreso a Vilma. Rosita también se animó a reprender a la joven y le ADVIRTIÓ que don Arturo podría aburrirse de ella.

Por otro lado, Alicia Aguilera y Santiago García VIVEN su MEJOR VIDA en Brasil. Se trata de un viaje que les ha caído a pelo para conocerse mejor y, sobre todo, darse un respiro de las cámaras y los reflectores. ¿Acaso el amor entre los recién casados está a punto de convertirse en una realidad?

el capítulo 108 de "Pobre Novio"

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

