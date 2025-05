En Pobre Novio, Arturo Thompson no se contuvo y le declaró su amor a Vilma Rossi. “Me parece justo que lo sepas. Si decidí operarme fue para estar más tiempo contigo”, le reveló desde su cama.

“Arturo, nosotros ya hablamos de esto, quedamos en que no íbamos a confundir las cosas, que lo nuestro era una amistad y nuestra sociedad de la pastelería”, le aclaró Vilma a su amigas tras la sorprendente confesión.

Con extrañeza, el hombre insistió en que estaba seguro de sus sentimientos. “No estoy confundido, sé lo que siento por ti. Cuando te veo, se me ilumina el día”, se sinceró con la esperanza de ser escuchado.

Pese a sus intentos, Vilma decidió abandonar lo más pronto posible la mansión. “Esto que te ha pasado te está haciendo hablar de más, mejor me voy”, se despidió de Arturo.

“Ya no estoy para rodeos. Quiero ser feliz y hacer felices a los que me importan y tú me importas”, la detuvo él, ¿y Vilma lo escuchó?

A su socia no le quedó más opción que recordarle que él mantiene una relación con Pamela Chumbe. “Ya no es lo mismo con ella”, se defendió Arturo. “No me parece justo y correcto que estés hablando de esto a sus espaldas”, sentenció Vilma y desapareció del lugar.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

