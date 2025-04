En Pobre Novio, Johnny Videla quedó EN SHOCK cuando Pamela Chumbe le reveló todos sus sentimientos. “¿Qué hablas, Pamela Chumbe, cómo vas a decir eso?”, se sorprendió al escucharla.

A Pamela no le quedó más opción que asegurar que hablaba en serio. “¿Cómo te voy a vacilar con una cosa así? Siempre pienso en ti, en los besos que nos dimos, extraño tenerte cerca y tu risa”, confesó mientras se acercaba.

“Distancia. Tenemos que ser prudentes, sobre todo, ahora. Tú eres la flaca del señor Arturo, el jefe de mi mamá, del hombre que me buscó, que me dio una casa, una familia, una gran persona. Entonces, ¿cómo le voy a ser desleal?, ¿cómo tú le vas a ser desleal?, la confrontó.

Para su sorpresa, Pamela dejó en claro que no es una invitación a estar juntos. “No te estoy planteando para amantes, yo quiero a mi king”, le explicó a Johnny. “¿Por qué me cuentas que sientes cosas por mí?”, se sorprendió el hijo de Rosita.

“Sentí que tenía que decírtelo, sentí algo aquí como un nudo y como que se me quitaron las ganas de comer. Debe ser importante lo que estoy sintiendo”, se sinceró Pamela. “Hubiese preferido que te quedes callada, que no me cuentes nada. Ahora no…”, dijo Johnny antes de callarse.

Esta interrupción desencajó completamente a Pamela y exigió una explicación. “¿Qué pasa ahora?”, le preguntó a Johnny antes de que él dejara la cocina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

