El capítulo 101 de Pobre Novio estuvo cargado de emoción, tensión y giros inesperados. Santiago y Alicia viven una aparente luna de miel anticipada, mientras que otros personajes enfrentan momentos intensos de amor, celos y desilusiones.

Por un lado, Santiago se muestra cada vez más decidido a entregarse por completo a su nueva relación con Alicia. Tras confirmar que Isabela y Eduardo se besaron, el joven le dice a su esposa: “Voy a dar todo de mí para hacerte feliz”, sellando el momento con un beso y dejando claro que eligió avanzar con Alicia. Incluso, ella lo sorprendió modelando su bikini para el viaje a Brasil, lo que causó una reacción divertida y sonrojada en Santiago, quien también recibió regalos para su look playero.

Mientras tanto, Isabela sigue enfrentando las consecuencias de sus actos. Luego de besarse con Eduardo y confesarlo a Santiago, fue a encarar a su ex por lo sucedido. A esto se sumó una fuerte discusión con Mónica, su mejor amiga, quien la confrontó por haber besado a Eduardo sabiendo que ella está enamorada de él: “Me encanta Eduardo, me pasa todo con él y tú no lo consideraste”, dijo molesta.

En paralelo, Pamela y Johnny viven una historia que comienza a tomar fuerza. La joven está cada vez más distraída pensando en él, y la conversación con Rosa, la madre de Johnny, la dejó aún más confundida tras escuchar que su hijo realmente está enamorado.

Finalmente, el capítulo cerró con muchos corazones divididos, amistades quebradas, y romances inciertos que preparan el camino para más drama en los próximos episodios. ¡No te pierdas Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

