Joaquín de Orbegoso, actor que le da vida a “Eduardo Salazar” de Pobre Novio, contó una de sus más grandes aficiones ante las cámaras de Latina. “Me gusta el terror, sobre todo, lo paranormal. No es que yo necesariamente crea en esas cosas, pero sí me gusta y me parece muy divertido”, confesó para el segmento “Hola, Latina”.

Además, contó que ha vivido ciertas experiencias paranormales, pero que prefiere no pensar mucho al respecto. “Me encanta consumir cine de terror, pero no psicológico ni siquiera. De paranormal, de fantasmas”, reveló Joaquín.

Entre sus recomendaciones para los aficionados de este género estuvieron “El aro” y “The Blair Witch Project”, “Casi muero, salí transparente”, contó el actor. Otras de sus reseñas fueron sobre El Conjuro e Insidious.

De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

