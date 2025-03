Flor Castillo regresó a la pantalla con su personaje de Rosa en la novela de Latina, “Pobre Novio“, el cual ha requerido una dosis adicional de trabajo actoral, ya que la historia de la mujer es MUY DOLOROSA: tuvo que dar en adopción a su hijo por la falta de recursos y, por años, intentó recuperarlo.

Al respecto, la actriz confesó en el “Hola Latina” -disponible vía YouTube- que este personaje entró en un momento MUY COMPLICADO de su vida: acababa de perder a su esposo.

“Lo que yo pienso de un casting es que si no es para ti, no es para ti; pero cuando es tuyo, nadie te lo quita. Puede que algunos castings sean más difíciles que otros. Por ejemplo, en este último que hice (para Pobre Novio) yo estaba recién viuda y me costó entrar en el dolor porque el personaje de Rosita navega en la culpa y el dolor. Pero, creo que, justamente, ese ingrediente que traía en mi alma sirvió”, confesó.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

