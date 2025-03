Daniella Acosta, la conductora del REACT EN VIVO de “Pobre Novio”, quedó asombrada por el enfrentamiento entre Vilma Rossi y Betty Cruz. Después de que su traición se revelara, la pelirroja fue hasta la casa de su “mejor amiga” para luchar por su perdón.

Para la presentadora, no fue la mejor decisión al no haber pasado un tiempo prudente desde que el terrible secreto salió a la luz. “Betty…con su cargo de conciencia y desesperación yendo a hablar con Vilma cuando no debió ir”, aseguró Daniella.

Además, la conductora afirmó que lo único que consiguió Betty fue empeorar la situación. “¡Peor! La embarró con todo lo que le dijo. Tremenda escena la que nos sigue”, señaló antes de hacer una mención a la calidad actoral del elenco de #PobreNovio.

“Urpi Gibbons y Laly Goyzueta, tremendas escenas. Un poco más y le jala de los pelos para que se vaya de su casa a Betty. Una cosa tras otra era peor, nada justifica lo que estaba diciendo, todo mal”, condenó Daniella.

Por otro lado, el discurso que recitó Betty fue duramente descartado por la presentadora y los usuarios conectados a la transmisión estuvieron de acuerdo. “Qué cólera me daba ver a Betty diciendo cada pachotada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué está sucediendo?”, interrogó.

No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos”!

Revive AQUÍ el REACT del capítulo 64 de “Pobre Novio” vía YouTube con Daniella Acosta

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR