Este miércoles 19 de junio se transmitió el capítulo 33 de “Pituca sin Lucas“. Techi De La Puente ESTÁ MÁS CONFUNDIDA que nunca ante el inesperado regreso de su esposo José Antonio Rizo Patrón (a quién creía fuera del país) y su reciente acercamiento a Manuel “Tiburón” Gallardo.

La mujer recibió regalos de su esposo para sus hijas y, al momento de dárselos, tuvo que CONFESARLES que José Antonio está de regreso en sus vidas. “Lo más probable es que aparezca en cualquier momento”, les aseguró Techi, preparándolas para el inminente retorno.

Por otro lado, Conchita y Goyo CONTINÚAN fingiendo que son pareja, lo cual parece molestar a Manuel Gallardo. Y esta situación parece haber escalado porque ambos llegaron hasta una joyería para comprar un ANILLO DE COMPROMISO y hacer el teatro más real. El más emocionado, evidentemente, es Goyo, quien piensa que tiene una oportunidad real con su amiga.

Incluso, se animaron a ponerle FECHA a su matrimonio: Conchita y Goyo contraerán nupcias la próxima semana.

De regreso con Techi y Manuel, los vecinos salieron a sus balcones para conversar. Pero, la charla se volvió SERIA cuando Manuel le hizo esta confesión a Techi: “Pienso en ti todo el día. Te extrañé mucho, ¿y tú? Yo supongo que por lo menos un poquito, pero me gustaría escucharlo de tu boca para que quede clarito”. La mujer no se pudo resistir y le confesó que se sintió igual: Techi, pienso en ti todo el día. Te extrañé mucho, ¿y tú? Yo supongo que por lo menos un poquito, pero me gustaría escucharlo de tu boca para que quede clarito”.

Pero, lo que no esperó Techi fue que su hija María Gracia escuchara TODO y terminara reclamándole: “¿Tú te volviste loca? Acabas de enterarte que mi papá puede volver en cualquier momento ¿y le dices al vecino que lo extrañas?”.

REVIVE EL CAPÍTULO 33 DE “PITUCA SIN LUCAS”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.