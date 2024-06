¡AL DESCUBIERTO! Manuel Gallardo buscó a Techi De La Puente desde su balcón para conversar sobre el futuro de ambos, luego del apasionado beso de ¿despedida? que se dieron.

El “Tiburón” le preguntó a Techi la razón por la que hoy no fue a trabajar y la mujer le respondió que estos días han sido difíciles. Aunque, Manuel no se podía quedar callado con lo que estaba sintiendo por su vecina.

“Techi, solo una última cosita te quiero decir. Si no me voy a desvelar más que anoche. Techi, pienso en ti todo el día. Te extrañé mucho, ¿y tú? Yo supongo que por lo menos un poquito, pero me gustaría escucharlo de tu boca para que quede clarito. A ver si así se me pasa un poquito esta pena que me está matando”, le suplicó el “Tiburón”.

Un poco temerosa, Techi abrió su corazón y le confirmó sus sospechas: “Por supuesto que pensé en ti. Y también te extrañé”. Esta declaración tranquilizó a Manuel y entró a su casa para descansar.

Pero lo que Techi JAMÁS imaginó fue que su hija mayor María Gracia escuchara toda la conversación. “¿Tú te volviste loca? Acabas de enterarte que mi papá puede volver en cualquier momento ¿y le dices al vecino que lo extrañas?”, le reclamó la joven a su mamá, dejándola atónita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.