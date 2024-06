Conchita no quiere dejar ir a Manuel Gallardo por ningún motivo. Así que, junto a Goyo, armó un plan para sacarle celos y que, de esa manera, el “Tiburón” quiera retomar su relación. Pero, todo el espectáculo que ha armado la “pareja” en el terminal lo ha molestado.

Manuel buscó a Goyo para encararlo y pedirle que detenga todos estos juegos. “Goyo, no le sigas las tonterías a Conchita. No sé hasta dónde es capaz de llegar para llamar mi atención”, resaltó.

Pero Goyo no iba a ceder tan fácil porque, según él, estando cerca de Conchita haría que ella se enamore realmente de él. “Cuidadito jefecito que estás hablando de mi enamorada. Y no, no tiene nada que ver contigo. Para nada. Me gusta darle sorpresas a ella y esta es mi forma de amar”, aseguró.

Pero para el “Tiburón” Gallardo esto NO era posible: “Ya Goyo, salta para un lado, ¿quién te alucinas? ¿Arjona? Primero a mí me hablas bonito. No voy a permitir que me faltes el respeto. Pero está bien, con lo de Conchita no me meto más”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.