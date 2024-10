Techi De La Puente tiene de regreso su vida en Casuarinas junto a sus tres hijas y su mamá. Pero en lo único que ella puede pensar es en que ha dejado atrás a Manuel Gallardo, de quien está enamorada. Al verla contrariada, Belén intentó consolarla y animarla a que no deje su amor por esto.

“Yo lo adoro (a mi papá) y estoy súper agradecida con él porque nos devolvió esta casa, pero no quiero verte triste. Nosotras regresamos y hemos cambiado y en eso no hay vuelta atrás. Y si tú realmente estás enamorada de Manuel, no lo pierdas por miedo a mi papá o a Cocó”, aseguró la joven.

En tanto, José Antonio planea no dejar sin vigilancia a su familia. Por eso le pidió a Esteban, el nuevo chofer de la familia, que lo mantenga al tanto de todo lo que hacen las Rizo Patrón.



Pero eso NO es lo único que ha sucedido hasta el momento. Conchita también decidió empaquetar todas sus cosas y mudarse. Pero, lo que Goyito y Enrí jamás imaginaron fue que los tres se mudarían a la casa de al lado de Manuel Gallardo, donde solía vivir Techi con sus hijas y su madre.

Y, el “Tiburón” se enteró de la “peor” manera posible. Su ilusión de ver a su vecina en el balcón como todas las noches se esfumó al ver a Conchita en ese mismo lugar.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.